اذاعة وتلفزيون
عكرود وقص الشعر
أبدت الممثلة والمخرجة سناء عكرود رأيها بشأن حملة قص الشعر التي انتشرت، باعتبارها رمزا للتضامن من نساء العالم مع انتفاضة المرأة الإيرانية، والتي بدأت وسيلة للتنديد بأعمال العنف التي ارتكبتها شرطة الأخلاق بحق الإيرانيات بعد موت الشابة مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها. وكتبت عكرود علىأكمل القراءة »
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