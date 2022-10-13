الرياضة
مليار ونصف للتحضير للمونديال
الجامعة ضمنت تسعة ملايير إضافية والوداد أكبر مستفيد من منحة «فيفا» علمت «الصباح» أن الجامعة توصلت بمبلغ مليار ونصف مليار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للتحضير لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وخصص «فيفا» المبلغ نفسهأكمل القراءة »
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