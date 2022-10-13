الرياضة
الركراكي يدخل على خط أزمة أملاح
وعده بالمشاركة في المونديال وقطع الطريق على تحرشات ستاندار تلقى سليم أملاح، لاعب ستاندار دو لييج البلجيكي، تطمينات من وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، بشأن مشاركته في نهائيات كأس العالم المقبلة، المقرر إجراؤها بقطر في الفترة بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وكشفت مصادر مطلعة أن الركراكيأكمل القراءة »
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