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وطنية

قضاة‭ ‬الودادية‭ ‬يعلنون‭ ‬عن‭ ‬الجمع‭ ‬العام‭ ‬

منذ 31 ثانية
تعقد‭ ‬الودادية‭ ‬الحسنية‭ ‬للقضاة،‭ ‬جمعها‭ ‬العام‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬وأعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي،‭ ‬السبت‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬ ووفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬العياسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬للودادية،‭ ‬فإن‭ ‬الانتخابات‭ ‬ستجري‭ ‬حسب‭ ‬القوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬وأن‭ ‬الجمع‭ ‬العام‭ ‬يأتي‭ ‬تتويجا‭ ‬لمرحلة‭ ‬مهمة،‭ ‬وتأكيدا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الودادية‭ ‬الحسنية‭ ‬للقضاة‭ ‬لإشعاعها‭ ‬وتحملها‭أكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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