وطنية
قضاة الودادية يعلنون عن الجمع العام
تعقد الودادية الحسنية للقضاة، جمعها العام لانتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب المركزي، السبت 29 أكتوبر الجاري. ووفق ما أعلنه عبد الحق العياسي، الرئيس الحالي للودادية، فإن الانتخابات ستجري حسب القوانين المعمول بها، وأن الجمع العام يأتي تتويجا لمرحلة مهمة، وتأكيدا على مواصلة الودادية الحسنية للقضاة لإشعاعها وتحملهاأكمل القراءة »
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