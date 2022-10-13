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دي معاك هادي
مخاطر السهر أصبح السهر حتى ساعات متأخرة من الصباح، من العادات التي تطبع حياة كثير من الشباب سواء الذين يفضلون متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، أو الذين يرتادون علبا ليلية. وفي الوقت الذي يعتقد فيه الشباب أن صغر سنهم يجعلهم بعيدين عن المضاعفات الصحية المتعلقة بالإجهاد، بالتلفظ بعباراتأكمل القراءة »
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