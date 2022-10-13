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دي‭ ‬معاك‭ ‬هادي

منذ 12 دقيقة
مخاطر‭ ‬السهر أصبح‭ ‬السهر‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬الصباح،‭ ‬من‭ ‬العادات‭ ‬التي‭ ‬تطبع‭ ‬حياة‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬سواء‭ ‬الذين‭ ‬يفضلون‭ ‬متابعة‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يرتادون‭ ‬علبا‭ ‬ليلية‭.‬ وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬فيه‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬صغر‭ ‬سنهم‭ ‬يجعلهم‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬المضاعفات‭ ‬الصحية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإجهاد،‭ ‬بالتلفظ‭ ‬بعبارات‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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