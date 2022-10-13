منبر
الكاريكاتير لتفعيل المساواة بين الجنسين
«جمعية حبر» اختارت تنظيم معرض وورشات للرسم لاستهداف الشباب الجمعوي والطلاب ”الفن رسالة نبيلة تهدف إلى التوعية والتثقيف قبل الترفيه”، من بين العبارات التي يحرص عدد من الفنانين على الاستعانة بها لإبراز أهمية الفن في المجتمع، ولأن الكاريكاتير فن ساخر من فنون الرسم، يهدف إلى السخرية أوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا