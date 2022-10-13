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الكاريكاتير‭ ‬لتفعيل‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين

منذ 13 دقيقة
المبادرة‭ ‬ستنظم‭ ‬بمركز‭ ‬الفنون‭ ‬الأمريكي‭                                 (‬خاص‭)‬
‮«‬جمعية‭ ‬حبر‮»‬‭ ‬اختارت‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬وورشات‭ ‬للرسم‭ ‬لاستهداف‭ ‬الشباب‭ ‬الجمعوي‭ ‬والطلاب ‭”‬الفن‭ ‬رسالة‭ ‬نبيلة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬قبل‭ ‬الترفيه‭”‬،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العبارات‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬على‭ ‬الاستعانة‭ ‬بها‭ ‬لإبراز‭ ‬أهمية‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولأن‭ ‬الكاريكاتير‭ ‬فن‭ ‬ساخر‭ ‬من‭ ‬فنون‭ ‬الرسم،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬السخرية‭ ‬أو‭أكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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