اذاعة وتلفزيون
عمور في “أرض المونديال”
تستعد المؤسسة القطرية للإعلام، لإصدار أغنية “أرض المونديال”، وهي الأغنية الرسمية للمؤسسة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، من كلمات تيسير عبد الله وألحان محمد مرزوقي وتوزيع لزفير، وتم تصوير كليب الأغنية تحت إدارة المخرج مراد كتك، وإشراف عام على الرؤية الفنية للعمل لمحمد مرزوقي. ويعرفأكمل القراءة »
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