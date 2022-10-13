fbpx
وطنية

صندوق‭ ‬النقد‭ ‬أقل‭ ‬تفاؤلا‭ ‬بشأن‭ ‬معدل‭ ‬النمو

منذ 4 ثواني
بدت‭ ‬توقعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬بشأن‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬المتوقع‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬أقل‭ ‬تفاؤلا‭ ‬من‭ ‬المعدل،‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬ وأكدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تحيين‭ ‬لآفاق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬اقتصاد‭ ‬المغرب،‭ ‬لن‭ ‬يتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬0,8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى