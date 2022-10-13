وطنية
صندوق النقد أقل تفاؤلا بشأن معدل النمو
بدت توقعات صندوق النقد الدولي، بشأن معدل النمو المتوقع بالنسبة إلى المغرب، أقل تفاؤلا من المعدل، الذي أعلنته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي، أن معدل نمو اقتصاد المغرب، لن يتجاوز نسبة 0,8 في المائة خلالأكمل القراءة »
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