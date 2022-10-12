النقابة الوطنية للصحافة تتضامن مع تيجيني المهدد من قبل “طوطو”

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم (الأربعاء)، عن رفضها المطلق للتهديدات الخطيرة التي أطلقها مغني الراب “طوطو” في حق الصحافيين المغاربة، وتحديدا ضد الزميل محمد تيجيني، التي وصلت حد التلويح بالانتقام والتصفية في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “انستغرام”.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنها تتابع بانشغال واهتمام بالغين التطورات المرتبطة بما أدلى به أحد الأشخاص، في إشارة للمدعو “طوطو”، في إحدى الفعاليات الثقافية التي نظمت بالرباط، والتي لاقت استهجانا من قبل الرأي العام الوطني بالنظر إلى الخطورة البالغة التي اكتستها.

وأكدت النقابة انشغالها العميق بهذا الشأن، منبهة إلى “الخطورة البالغة التي تكتسيها مثل هذه التصريحات والأفعال على قيم الهوية الوطنية و على منظومة التربية والتعليم في بلادنا”. كما دعت الصحافيات والصحافيين المغاربة إلى “التعامل بمهنية عالية مع مثل هذه الأحداث”.

وخلصت النقابة في بلاغها، إلى أنه “وبغض النظر عما علق به الزميل عن الحدث موضوع الاهتمام من طرف الرأي العام، والذي يندرج في صلب وعمق حرية الرأي والتعبير، فإن محاولة إسكات الأصوات المنتقدة يندرج في صلب تهديد حرية التعبير”.