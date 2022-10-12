دهس شرطيين ومواطنين يطيح بجانحين

أحالت مصالح الأمن الوطني بسلا على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم (الأربعاء)، شخصين يبلغان معا من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم الامتثال والإيذاء العمدي.

وعلمت “الصباح” أن دورية للشرطة ضبطت، في وقت سابق، شخصين على متن سيارة وهما في حالة سكر متقدمة، حيث لم يمتثل السائق لإجراءات الضبط والمراقبة بعدما حاول الفرار وصدم أحد المواطنين وعنصري الأمن الوطني، متسببا في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة اليوم (الأربعاء).