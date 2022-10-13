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وطنية

‭”‬إعفاءات‭” ‬تحرم‭ ‬البيضاء‭ ‬من‭ ‬الملايير

منذ دقيقة واحدة
منتخبون‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬إعفاءات‭ ‬واستثناءات‭             (‬أرشيف‭)‬
استفاد‭ ‬منها‭ ‬مالكو‭ ‬أراض‭ ‬غير‭ ‬مبنية‭ ‬ومنتخبون‭ ‬طالبوا‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬الاستثناءات وصلت‭ ‬مداخيل‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الحضرية‭ ‬غير‭ ‬المبنية‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬36‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم،‭ ‬موزع‭ ‬بتفاوت‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬مقاطعة،‭ ‬حسب‭ ‬الأوعية‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬عليها‭ ‬وتطبق‭ ‬عليها‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭.‬ واحتج‭ ‬منتخبون،‭أكمل القراءة »

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