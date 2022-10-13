وطنية
”إعفاءات” تحرم البيضاء من الملايير
استفاد منها مالكو أراض غير مبنية ومنتخبون طالبوا بالكشف عن لائحة الاستثناءات وصلت مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بالبيضاء، إلى حدود أبريل الماضي، ما مجموعه 36.1 مليار سنتيم، موزع بتفاوت على 16 مقاطعة، حسب الأوعية العقارية التي تتوفر عليها وتطبق عليها هذه الضريبة. واحتج منتخبون،أكمل القراءة »
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