وطنية
المغاربة يتصدرون إفريقيا في لعبة “الفيفا”
دراسة لـ “سونيرجيا” كشفت أن 23 في المائة يلعبون بانتظام وجهة بني ملال خنيفرة الأولى وطنيا كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة «سونيرجيا» حول معدلات استخدام ألعاب الفيديو بالمملكة، أن 23 في المائة من المغاربة يلعبون بانتظام، ويتبوؤون رتبا متقدمة في البطولات العالمية كما هو الحال بالنسبة للعبةأكمل القراءة »
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