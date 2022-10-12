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وطنية

المغاربة يتصدرون إفريقيا في لعبة “الفيفا”

منذ 20 ثانية
Visitors plays on EA Vancouver video game developer's football simulation video game FIFA 19 at the eSports Bar trade fair in Cannes, southern France on February 13, 2019. - After several years of development under radars, eSports is attracting more and more major brands that are betting on this sector in "structuring phase" to communicate with a different but committed target, according to Stephane Gambetta, director of activities and strategy at Reed Midem, the organizer of the eSports Bar trade fair in Cannes. (Photo by YANN COATSALIOU / AFP)
دراسة لـ “سونيرجيا” كشفت أن 23 في المائة يلعبون بانتظام وجهة بني ملال خنيفرة الأولى وطنيا كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة «سونيرجيا» حول معدلات استخدام ألعاب الفيديو بالمملكة، أن 23 في المائة من المغاربة يلعبون بانتظام، ويتبوؤون رتبا متقدمة في البطولات العالمية كما هو الحال بالنسبة للعبةأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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