الرياضة
الفوسفاط ينعش آسفي بـ 200 مليون
المكتب يجتمع بالمنخرطين ويعرض عليهم القانون الداخلي انتعشت خزينة أولمبيك آسفي لكرة القدم بمبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، مقدمة له من محتضنه الرسمي المجمع الشريف للفوسفاط. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن قطاع الفوسفاط ضخ المبلغ المذكور في حساب الفريق في التاريخ المتفق عليه سلفا، بهدفأكمل القراءة »
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