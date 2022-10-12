الرياضة
السريع يحتج على التحكيم
احتج سريع وادي زم بشدة على قرارات الحكم محمد تصميت، ومساعديه، الذين قادوا مباراة الفريق أمام وداد فاس، السبت الماضي، بملعب الحسن الثاني بفاس، لحساب الدورة الخامسة من القسم الثاني، والتي انتهت بهدف لمثله. وطالب سريع وادي زم في بلاغه، مديرية التحكيم بالجامعة، بالضرب بيد من حديدأكمل القراءة »
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