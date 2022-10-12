الرياضة
فريق ألماني في ضيافة بني ملال
استقبل رجاء بني ملال لكرة القدم ممثلين عن نادي مونهايم الألماني (الدرجة الثالثة)، أول أمس (الاثنين)، حلوا بمطار المنارة بمراكش، لتنفيذ برنامج يتضمن العديد من الفقرات الرياضية، التي تروم توثيق العلاقة بين الناديين. ويهدف ممثلو الناديين الرياضيين تبادل التجارب، وتوقيع اتفاقية توأمة لدعم الأطفال، وتشجيعهم على ممارسةأكمل القراءة »
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