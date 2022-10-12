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اذاعة وتلفزيون

“YOU” على “نتفليكس”

منذ دقيقتين
بثت منصة “نتفليكس” الإعلان الترويجي الخاص بحلقات الموسم الرابع من سلسلة “YOU” . وكشفت المنصة عن موعد بث حلقات الجزء الرابع من السلسلة ، والذي يرتقب تزامنه مع نهاية 2022، أو مستهل 2023. ويأتي الموسم 4 من السلسلة ، بعد ثلاثة أجزاء حققت متابعة جماهيرية مهمة علىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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