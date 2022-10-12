الرياضة
تتويج مغربي بماراثون صوفيا
توج العداء المغربي محمد شعبود، أخيرا، بماراثون صوفيا البلغاري، بعد قطعه مسافة السباق في ساعتين و13 دقيقة و38 ثانية. وتفوق شعبود على الكيني سيريم نعمان، الذي حل ثانيا بزمن ساعتين و18 دقيقة وأربع ثوان، فيما حل الكيني الآخر شيمفينو كيبرونو ثالثا بساعتين و19 دقيقة و29 ثانية، فيماأكمل القراءة »
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