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المونديال يعمق ورطة البطولة

منذ 3 دقائق
برمجة ماراثونية تنتظر الأندية قبل التوقف وبعده يعمق إجراء كأس العالم بقطر، وسط الموسم الكروي، مشاكل منافسات البطولة الوطنية، ويضع الجامعة والعصبة الاحترافية في موقف محرج مع الأندية. وحسب معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الجامعة والعصبة الاحترافية لم تجدا بعد صيغة لتدبير مشكل البرمجة، خصوصا في موسمأكمل القراءة »

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