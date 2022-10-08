الأولى
إقحام مكتب الفوسفاط في لعبة تحايل
شركة للتنمية المحلية بالبيضاء وقعت اتفاقية بـ 150 مليونا دون علم الجماعة أأقحمت شركة للتنمية المحلية بالبيضاء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في لعبة تحايل، دون توفير جميع المعطيات الأساسية، ومنها أن هذه الشركة تشتغل لحساب جماعة البيضاء، ولا يمكنها أن تتخذ أي قرار، أو توقع أي اتفاقية،أكمل القراءة »
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