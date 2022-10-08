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الدرهم يفجر قنبلة الريع بالصحراء
تحدث عن أعيان يستولون على الملايير من جمعيات وهمية و”بونات” البنزين وعد بفضح أسماء المفسدين الذين يبتزون الدولة ويتاجرون بملف الصحراء قال حسن الدرهم، البرلماني السابق وعضو جهة العيون الساقية الحمراء، إن أشخاصا يقدمون أنفسهم بصفتهم منتخبين ومن أعيان الجهة، وبعض الأقاليم الجنوبية، يستولون على المال العامأكمل القراءة »
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