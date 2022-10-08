الأولى
مجلس وزاري قبل افتتاح البرلمان
ترقب تعيين مسؤولين ترابيين جدد والإطاحة بولاة جهات من المتوقع أن يترأس جلالة الملك مجلسا وزاريا قبل الجمعة الثاني من أكتوبر، الذي يصادف افتتاح جلالته لأشغال المؤسسة التشريعية، من أجل المصادقة على مشروع قانون المالية لـ 2023. وعاد الحديث، في كواليس البيت الداخلي للحكومة، عن إمكانية الإعلان،أكمل القراءة »
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