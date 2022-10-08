الأولى
“اغتصاب” رضيع حتى الموت
الضحية يبلغ من العمر سنتين وأبحاث قضائية بسيدي قاسم لحل اللغز لم تتمكن مصالح الأمن بسيدي قاسم، إلى حدود صباح أمس (الجمعة)، من حل لغز وفاة رضيع يبلغ من العمر سنتين، يشتبه في تعرضه لهتك عرض نتج عنه نزيف. وعلمت “الصباح” أن نتائج التشريح الطبي، من شأنهاأكمل القراءة »
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