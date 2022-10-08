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الحرب الأوكرانية تؤزم الوضع

منذ 16 ثانية
توقعات باشتداد الأزمة بخصوص الحبوب والغاز والمحروقات على الصعيد العالمي مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، فإن مخاوف الركود الاقتصادي العالمي مازالت قائمة، وبالتالي فإن تداعيات ذلك ستكون وخيمة على الاقتصاد الوطني. وتتجلى الأزمة العالمية حاليا، جراء الحرب الأوكرانية الروسية، في ثلاثة محاور هامة، الأول بسبب نقص إمداداتأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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