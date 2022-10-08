افتتاحية
أيتام فرنسا
هم أفراد ومجموعات وجمعيات وجماعات وتكتلات ونواد ومنتديات وأسر وعائلات. “شخصيات” ومسؤولون من فئات وأجيال مختلفة، تربوا، على مدى عقود، في حضن فرنسا، ويدينون لها بالولاء المطلق، ومستعدون لخوض جميع الحروب من أجلها، إذا تطلب الأمر ذلك. “مغاربة” مثلنا، يحملون الملامح والسحنات نفسها، وينظرون بالعيون السوداء نفسها،أكمل القراءة »
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