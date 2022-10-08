حوادث
محاكمة قاتل والده… الصفعة
أسقطت عنه عقوبة الإعدام والتهمة لمرضه ومحكمة النقض قضت بإعادة محاكمته لعدم خضوعه لخبرة عاش شاب ظروفا عصيبة، بعد أن وجد نفسه منبوذا من قبل والديه المطلقين، فالأم رفضت إيواءه بمنزل زوجها الثاني وأبدت اهتماما زائدا بأبنائها الجدد، في حين عامله والده الأستاذ الجامعي المتقاعد بشكل قاسأكمل القراءة »
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