إيقاف موظف شرطة ضمن عصابة لترويج المخدرات الصلبة بالرباط

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم (الخميس)، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات الصلبة، ومشاركه، وموظف شرطة يعمل بالرباط، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة.

وأفاد مصدر أمني أن عناصر الشرطة القضائية بالرباط أوقفت المشتبه فيه الرئيسي ومشاركه في حالة تلبس بحيازة 53 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، في سياق البحث المنجز على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث المنجزة مكنت كذلك من توقيف مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية بمنطقة يعقوب المنصور بالرباط، بعد الاشتباه في تورطه في التواطؤ والتستر على أنشطة المشتبه فيهما مقابل مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية ورصد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين

(ي.ع)