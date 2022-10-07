الرياضة
المنفلوطي: كنا ضحية مؤامرة
رئيس «الطاس» اتهم المحمدية والوداد و»الماص» بالتماطل في أداء مستحقات الفريق قال عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، إن الفريق سحب شكايته من المحكمة الرياضية الدولية «الطاس»، والمتعلقة بعدم أخذ لجنة الأخلاقيات بالجامعة بشكايته في موضوع التلاعب، بإحدى مباريات القسم الثاني الموسم الماضي، وتوقيفه سنة.أكمل القراءة »
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