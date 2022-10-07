الصباح الفني
الغافولي يقدم “الاستقالة”
استغل المغني زكرياء الغافولي، صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وشرع في الترويج لأغنية جديدة يستعد لطرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”. ونشر الغافولي صورة جمعته بالموزع الموسيقي هشام خاتير، وأرفقها بتعليق جاء فيه “الجديد أغنية الاستقالة من توزيع المايسترو هشام خاتير”، قبل أن يضيف “في نظركم شنوأكمل القراءة »
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