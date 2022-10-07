الصباح الفني
دوغلاس وزوجته في مراكش
نشر الفنانان العالميان مايكل دوغلاس وزوجته كاثرين زيتا جونس، صور زيارتهما لمراكش، واحتفالهما بعيد ميلادهما بفندق روايال منصور. وكشفت الصور تجول الممثلين في مزارات سياحية بالمدينة، ومنها ساحة جامع الفنا، إذ امتدت عطلتهما بالمدينة لعدة أيام. ونشرت كاثرين زيتا جونس، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”أكمل القراءة »
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