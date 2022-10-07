اذاعة وتلفزيون
“مباركة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو قناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا، على موعد مع أحداث الفيلم السينمائي “مباركة”، من إخراج محمد زين الدين وبطولة فاطمة عاطف، ومهدي العروبي، وأحمد مستفيد، وآخرين. وتدور أحداث الفيلم حول عبدو، الذي يبلغ من العمر ست عشرة سنة، ودود يحب الخيرأكمل القراءة »
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