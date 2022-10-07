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الوديع في بيت الشعر
يستضيف بيت الشعر في المغرب والجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي، في 14 أكتوبر الجاري برواق محمد الفاسي، الشاعر صلاح الوديع، في إطار أمسيات “في الغرفة المضيئة”. ويندرج هذا اللقاء الشعري الذي يعد الثاني من نوعه، سيكون من تقديم الشاعرة حفصة البكري الأمراني، وسيوقع فقرته الموسيقية الفنان حسن شيكار،أكمل القراءة »
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