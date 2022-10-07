الصباح الفني
المهرجان الدولي للنساء المخرجات
تستعد الرباط لاحتضان المهرجان الدولي للنساء المخرجات من خامس وعشرين أكتوبر الجاري إلى ثلاثين منه، والرامي إلى الاحتفاء بالأسماء النسائية المبدعة في عالم الإخراج. وقالت المخرجة نعيمة زيطان إن المهرجان المنظم بمبادرة من “مسرح أكواريوم” و”مسرح أنفاس” وبدعم من عدد من الفرق المسرحية يضرب موعدا للجمهور بعاصمةأكمل القراءة »
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