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الصباح الفني

المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للنساء‭ ‬المخرجات

منذ دقيقة واحدة
نعيمة زيطان (خاص)
تستعد‭ ‬الرباط‭ ‬لاحتضان‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للنساء‭ ‬المخرجات‭ ‬من‭ ‬خامس‭ ‬وعشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثين‭ ‬منه،‭ ‬والرامي‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالأسماء‭ ‬النسائية‭ ‬المبدعة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الإخراج‭.‬ وقالت‭ ‬المخرجة‭ ‬نعيمة‭ ‬زيطان‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬المنظم‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ “‬مسرح‭ ‬أكواريوم‭” ‬و‭”‬مسرح‭ ‬أنفاس‭” ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬يضرب‭ ‬موعدا‭ ‬للجمهور‭ ‬بعاصمة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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