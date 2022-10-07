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وسوف في حفل بقطر يحيي سلطان الطرب جورج وسوف، حفلتين الأولى في قطر، خلال الأسبوع الجاري، والثانية في أبو ظبي يوم 14 أكتوبر الجاري. ويقدم وسوف باقة مميزة من أشهر أغانيه المحببة لدى جمهوره في الوطن العربي. وتألق، أخيرا، وسوف بحفله الغنائي ضمن فعاليات موسم جدة فيأكمل القراءة »
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