الصباح الفني
”نيران الفم” يتوج بأكادير
فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم الأمازيغي بمشاركة 36 فيلما أسدل الستار، مطلع الأسبوع الجاري، على فعاليات الدورة 13 لمهرجان إسني ن ورغ الدولي للفيلم الأمازيغي المنظم بأكادير بتوزيع جوائز المهرجان وسلّمت الجائزة الكبرى للفيلم المغربي “نيران الفم” للمخرج المغربي الحسين الشكيري. وفي صنف الفيلم الروائي،أكمل القراءة »
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