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الصباح الفني

‭”‬نيران‭ ‬الفم‭” ‬يتوج‭ ‬بأكادير

منذ 57 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الاختتام‭                         (‬خاص‭)‬
فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لمهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬الأمازيغي‭ ‬بمشاركة‭ ‬36‭ ‬فيلما‭ ‬ أسدل‭ ‬الستار،‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬13‭ ‬لمهرجان‭ ‬إسني‭ ‬ن‭ ‬ورغ‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬الأمازيغي‭ ‬المنظم‭ ‬بأكادير‭ ‬بتوزيع‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان‭ ‬وسلّمت‭ ‬‏الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للفيلم‭ ‬المغربي‭ “‬نيران‭ ‬الفم‭” ‬للمخرج‭ ‬‏المغربي‭ ‬الحسين‭ ‬الشكيري‭.‬‏‭ ‬ وفي‭ ‬صنف‭ ‬الفيلم‭ ‬الروائي،‭أكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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