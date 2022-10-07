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وطنية

نقابة‭ “‬بيجيدي‭” ‬تحتج‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان

منذ دقيقتين
أشهر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشغل،‭ ‬الذراع‭ ‬النقابي‭ ‬للعدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬ورقة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الحكومة،‭ ‬معلنا‭ ‬تنظيم‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬إنذارية‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان،‭ ‬ضد‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وانهيار‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭.‬ وقرر‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬الوطني‭ ‬للاتحاد،‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬استثنائي‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬رفع‭ ‬التعبئة‭ ‬الداخلية‭ ‬لإنجاح‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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