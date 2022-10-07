وطنية
نقابة “بيجيدي” تحتج أمام البرلمان
أشهر الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، ورقة الاحتجاج في وجه الحكومة، معلنا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية. وقرر مجلس التنسيق الوطني للاتحاد، المنعقد في اجتماع استثنائي الأحد الماضي، رفع التعبئة الداخلية لإنجاح البرنامج الذيأكمل القراءة »
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