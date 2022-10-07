الرياضة
استنفار بالجديدة بسبب “الماص”
الفريق طبع 5000 تذكرة منها ألف لجماهير المغرب الفاسي طرحت إدارة الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، خمسة آلاف تذكرة لمباراته أمام ضيفه المغرب الفاسي، برسم الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، المقررة غدا (السبت)، تزامنا مع استنفار تعرفه المصالح الأمنية بالمدينة، تحسبا للمباراة. كما خصصت إدارة الفريق الجديديأكمل القراءة »
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