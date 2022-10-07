الرياضة
تفاصيل رحلة الركراكي إلى قطر
قرر معاينة ظروف إقامة وتنقل الأسود خلال المونديال قبل عقد لقاء مع بعض الدوليين المغاربة سافر وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، أول أمس (الأربعاء) إلى قطر، في زيارة عمل، للاطلاع على آخر ترتيبات مشاركة الأسود في المونديال، ولقاء بعض اللاعبين الدوليين. وعلمت “الصباح”، أن الركراكي قرر إجراءأكمل القراءة »
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