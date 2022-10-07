الصباح الفني
قالوا
زناز كتب الباحث والمفكر الجزائري حميد زناز تدوينة جاء فيها “إذا لم تؤسس لحداثة منتجة، ستبقى عراقتك مجرد قدامة معطلة”. بنميلود كتب الروائي المغربي محمد بنميلود تدوينة جاء فيها “إذا كان يزعجك ويستفزك أن لا يقدس الناس ما تقدس، تذكر من فضلك أنك تأكل البقر الذي يقدسهأكمل القراءة »
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