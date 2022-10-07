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الصباح الفني

قالوا

منذ 56 ثانية
زناز كتب‭ ‬الباحث‭ ‬والمفكر‭ ‬الجزائري‭ ‬حميد‭ ‬زناز‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تؤسس‭ ‬لحداثة‭ ‬منتجة،‭ ‬ستبقى‭ ‬عراقتك‭ ‬مجرد‭ ‬قدامة‭ ‬معطلة‭”.‬ بنميلود كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬بنميلود‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يزعجك‭ ‬ويستفزك‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يقدس‭ ‬الناس‭ ‬ما‭ ‬تقدس،‭ ‬تذكر‭ ‬من‭ ‬فضلك‭ ‬أنك‭ ‬تأكل‭ ‬البقر‭ ‬الذي‭ ‬يقدسه‭أكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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