وطنية
النقابات ترفض إصلاحات التقاعد
اعتبرت وصفة الحكومة ترقيعا وإضرارا بوضعية الطبقة العاملة رفضت المركزيات النقابية، الوصفة التقليدية التي اقترحتها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد التي ينتظر إفلاسها في السنوات المقبلة، بسبب سوء التدبير، والتحول الديمغرافي، إذ انتقلت نسبة التغطية في القطاع العام مثلا من 12 منخرطا، مقابل متقاعد واحد في 1983، إلىأكمل القراءة »
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