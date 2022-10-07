fbpx
وطنية

النقابات‭ ‬ترفض‭ ‬إصلاحات‭ ‬التقاعد

منذ دقيقة واحدة
احتجاجات‭ ‬سابقة‭ ‬على‭ ‬إصلاحات‭ ‬التقاعد‭            (‬أرشيف‭)‬
اعتبرت‭ ‬وصفة‭ ‬الحكومة‭ ‬ترقيعا‭ ‬وإضرارا‭ ‬بوضعية‭ ‬الطبقة‭ ‬العاملة رفضت‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية،‭ ‬الوصفة‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬الحكومة‭ ‬لإصلاح‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬التي‭ ‬ينتظر‭ ‬إفلاسها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التدبير،‭ ‬والتحول‭ ‬الديمغرافي،‭ ‬إذ‭ ‬انتقلت‭ ‬نسبة‭ ‬التغطية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬مثلا‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬منخرطا،‭ ‬مقابل‭ ‬متقاعد‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬1983،‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى