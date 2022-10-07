الرياضة
“كاف” تواصل “حربها” على التزوير
توقيف تونسي ومصري بعد روسي للأسباب نفسها واصلت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، «حربها» على الدبلومات المزورة، وأوقفت المدربين آخرين، خلال الأيام القليلة الماضية. وبعد توقيف المدرب الوطني يوسف روسي، مدرب الرشاد البرنوصي، أصدرت اللجنة التأديبية التابعة ل “كاف”، عقوبات قاسية في حق مدربين، تونسي ومصري. وعاقبت اللجنةأكمل القراءة »
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