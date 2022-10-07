الرياضة
قلق بسبب وضعية زياش بتشيلسي
مدربه الجديد يواصل تجاهله وطالب بالبحث له عن مخرج بات الغموض يلف مستقبل الدولي المغربي حكيم زياش، بعد أن صار خارج حسابات مدرب تشيلسي الإنجليزي الجديد، غراهام بوتر. ورغم عودته لصفوف الأسود، ومشاركته في المباراتين الإعداديتين الأخيرتين أمام باراغواي والشيلي، إلا أن ذلك لم يشفع له للظهورأكمل القراءة »
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