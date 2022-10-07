الصباح الفني
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63 ملعقة في معدة هندي أنقذ جراحون في أحد مستشفيات الهند رجلا من موت محقق، بعد أن ابتلع 63 ملعقة طعام معدنية لأسباب مجهولة. واستخرج الجراحون الملاعق في عملية جراحية عاجلة بعد أن اعترف الرجل بعدها بأنه كان يبتلعها فقط لأكثر من عام. وخضع الرجل الهنديأكمل القراءة »
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