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الصباح الفني

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منذ 56 ثانية
63‭ ‬ملعقة‭ ‬في‭ ‬معدة‭ ‬هندي أنقذ‭ ‬جراحون‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬الهند‭ ‬رجلا‭ ‬من‭ ‬موت‭ ‬محقق،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ابتلع‭ ‬63‭ ‬ملعقة‭ ‬طعام‭ ‬معدنية‭ ‬لأسباب‭ ‬مجهولة‭. ‬واستخرج‭ ‬الجراحون‭ ‬الملاعق‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬عاجلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعترف‭ ‬الرجل‭ ‬بعدها‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يبتلعها‭ ‬فقط‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬ وخضع‭ ‬الرجل‭ ‬الهندي‭أكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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