التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضها يطيحان بعشريني في فاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، صباح أمس (الأربعاء)، شخصا يبلغ من العمر 22 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر

ومحاولة هتك عرضها باستعمال العنف.

وأوضح مصدر أمني، أن مصالح الشرطة بفاس توصلت، في وقت سابق، بشكاية تقدم بها والد فتاة قاصر، يتهم فيها المشتبه فيه بالتغرير بالضحية ومحاولة تعريضها لاعتداء جنسي أثناء تواجدها بالشارع العام، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الأربعاء