المدرسة العليا للصحافة والتواصل تهنئ خريجتها إحسان بنعلوش

توجت المؤثرة المغربية إحسان بنعلوش، أخيرا، بجائزة أفضل مؤثرة في الوطن العربي، المنظمة من قبل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وبهذه المناسبة، قدمت المدرسة العليا للصحافة والتواصل، التابعة لمجموعة “إيكوميديا”، تهانيها لبنعلوش التي درست الإعلام بصفوفها، وتخرجت ضمن رابع فوج للشعبة العربية في 2019، لتبدأ مسارها كمؤثرة تجمع بين الإبداع في المحتوى وتقديمه الجيد باستغلال مكتسباتها في مجال الإعلام والصحافة.

وشاركت بنعلوش متابعيها عبر “انستغرام” خبر تتويجها بهذه الجائزة، التي رشحت لها مناصفة مع المؤثرة المصرية رحمة خالد، مرفقة تدوينتها بتعليق جاء فيه : “لم أتخيل هذا العام أني سأحصل على جائزة مهمة كهذه! لم تكن ضمن أهدافي لهذه السنة، لكن رب العالمين أسعدني بها، وكتبها”.

وينضاف هذا التتويج، الذي حظيت به المدونة المغربية المتحدرة من الحسيمة، إلى سلسلة نجاحات خريجي المدرسة العليا للصحافة والتواصل، ممن فرضوا أسماؤهم الإعلامية بقوة، سواء في مجال الإعلام السمعي والبصري أو الرقمي والسوشل ميديا.