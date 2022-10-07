خاص
محمد الحياني… قصة أشواق
26 سنة على رحيل أشهر مطرب عاطفي أثرى الأغنية المغربية رفقة بلخياط والإدريسي(خاص) رفقة الإعلامي عتيق بنشيكر (خاص) رفقة المخرج حسن المفتي والطفل بطل فيلم “دموع الندم” (خاص) في مثل هذا الشهر ومنذ ستة وعشرين سنة، رحل عنا المطرب محمد الحياني. في ذلك اليوم الخريفي الحزين توقفأكمل القراءة »
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