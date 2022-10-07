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خاص

محمد‭ ‬الحياني‭… ‬قصة‭ ‬أشواق

منذ 58 ثانية
26‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬رحيل‭ ‬أشهر‭ ‬مطرب‭ ‬عاطفي‭ ‬أثرى‭ ‬الأغنية‭ ‬المغربية رفقة بلخياط والإدريسي(خاص) رفقة الإعلامي عتيق بنشيكر (خاص) رفقة المخرج حسن المفتي والطفل بطل فيلم “دموع الندم” (خاص) في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬ومنذ‭ ‬ستة‭ ‬وعشرين‭ ‬سنة،‭ ‬رحل‭ ‬عنا‭ ‬المطرب‭ ‬محمد‭ ‬الحياني‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الخريفي‭ ‬الحزين‭ ‬توقف‭أكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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