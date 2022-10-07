الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يخضع حميد أحداد، لاعب الوداد الرياضي، لعلاجات مكثفة، بعد الإصابة التي تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية. ويسعى الطاقم الطبي للوداد، لتأهيل أحداد، ليكون حاضرا في مباريات البطولة المقبلة، وإياب الدور المؤهل لمجموعات عصبة أبطال إفريقيا، أمام ريفرز النيجيري. شباب المحمدية من المقرر أن يشاركأكمل القراءة »
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