الصباح الفني
“أمينوكس” بقميص الحسنية
أحيا المغني أمين التمري المعروف ب “أمينوكس”، نهاية الأسبوع الماضي، حفلا غنائيا بأكادير ضمن فعاليات رالي المغرب والتي شارك فيها مع عدد من النجوم العالميين والمغاربة، حيث حضرها لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق روني تورياف، والبطل المغربي جمال بن صديق المتخصص في رياضة الكيك بوكسينغ، ولاعب كرةأكمل القراءة »
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