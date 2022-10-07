الرياضة
لوماري مدربا مؤقتا لبني ملال
بعد النتائج السلبية التي حصدها رجاء بني ملال، منذ انطلاق بطولة القسم الوطني الثاني، أسند المكتب المديري مهمة تدريب الفريق مؤقتا للمدير التقني إدريس لوماري، بعد الانفصال عن محمد بورديف، الذي لم تسعفه النتائج في الخروج من أزمة الفريق التي تتفاقم يوما بعد يوم. وحضر إدريس لوماريأكمل القراءة »
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