خاص
الصافي: رقم أخضر يربطني بالسكان
رئيسة الحوزية قالت إن تجربتها بالقطاع الخاص ساعدتها في حسن تدبير شؤون الجماعة بنهاية شتنبر الماضي، تكون هاجر الصافي (28 سنة)، أكملت عاما كاملا على ترؤسها الجماعة الترابية للحوزية، خلفا لوالدها المرحوم المصطفى الصافي، الذي كان يستعد لخوض غمار استحقاقات 8 شتنبر 2021، قبل أن يسلم الروحأكمل القراءة »
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