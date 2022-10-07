أســــــرة
الاكتئاب المبتسم… المرض الخفي
المرضى يخفون معاناتهم خلف ابتسامة “مصطنعة” والمضاعفات تصل إلى التفكير في الانتحار يعتقد الكثيرون أن الاكتئاب يرتبط دائما بالحزن والكآبة واليأس، لكن في الحقيقة أن الابتسامة والضحك، قد يكونان جزءا منه، وهنا نتحدث عن الاكتئاب المبتسم. في هذه الورقة، نكشف بعض التفاصيل عن الاكتئاب المبتسم الذي يعتبرأكمل القراءة »
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